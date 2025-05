Lobotka a rischio per Napoli-Genoa? Le ultimissime da Castel Volturno

Napoli - C'è ancora il dubbio Lobotka per la gara di domani contro il Genoa. Il calciatore slovacco deve fare i conti con un trauma distorsivo alla caviglia che gli starebbe creando qualche problema di troppo. Ad ogni modo, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, sarà decisivo il provino di quest'oggi al centro sportivo di Castel Volturno.

Infortunio Lobotka: salta Napoli Genoa?

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la presenza di Stanislav Lobotka resta in dubbio per la partita di domani contro il Genoa. Oggi ci sarà il test decisivo per capire le condizioni dello slovacco. Nell'ipotesi in cui non dovesse far parte dei convocati per la partita di domani allo stadio Maradona, il sostituto sarebbe lo scozzese Billy Gilmour: