Sorrentino: "Napoli, contro il Genoa sarà una finale: queste le mie previsioni astrali"

Ultime calcio Napoli - Riccardo Sorrentino, astrologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Napoli Magazine" con le sue previsioni astrali sulla lotta scudetto, come riportato nel comunicato stampa:

"Spostamenti di date importanti per lo scudetto. Infatti, giocando anche l’inter non più il 17, ma domenica 18 maggio, giocherà non più sotto la Luna in capricorno, ma bensì sotto quella in acquario, sotto un cielo quindi che diventa non più amico del vergine Baroni ma neutro, e soprattutto non più ostile ma complice per l’ariete Inzaghi, per gli arieti Bastoni, Dumfries e Arnautovic, per i tanti acquario nerazzurri, e cioè Acerbi, De Vrij, Calanoglu e Barella, e pure per i sagittario Sommer e Darmian. Con questo spostamento quindi, da un possibile pareggio della Lazio, si passa, chiaramente dal mio punto di vista astrale, a quasi tre punti sicuri dell’Inter. In Parma-Napoli invece, anche se la Luna è opposta al leone Conte, e anche ai leoni Politano, Di Lorenzo e Mazzocchi… è però, molto più ostile allo scorpione Chivu e a diversi della squadra, e quindi, con la giusta grinta, e con la buona serata probabile dei sagittario McTominay e Lobotka, dell’acquario Raspadori e degli arieti Meret e Spinazzola anche il Napoli può conquistare, in quella penultima giornata, i suoi tre punti. Con la probabile vittoria dell’Inter sulla Lazio (prima dello spostamento, per me valutata come incerta), diventa fondamentale vincere sia con il Genoa che, all’ ultima giornata, con il Cagliari…. e qui mi sale l’ansia, perchè, sia domenica 11 maggio, che l'ultima del 26 maggio, si giocheranno con un cielo ostile al leone Conte e anche a diversi titolari azzurri e complice invece ai Mister avversari. Infatti, contro il Genoa, si giocherà sotto una Luna in scorpione che è amica del cancro Vieira, ma ostile al nostro allenatore, così come ai leoni Di Lorenzo, Politano e Mazzocchi, all’acquario Raspadori, al toro Rafa Marin, e, in parte, anche al toro Lukaku. In Torino-Inter invece, anche se molti titolari, e cioè gli acquario citati prima e anche i leoni Lautaro e Thuram (ma giocheranno tutti dopo la fatica vincente di coppa) avranno un cielo più ostile, la Luna più storta, a livello di allenatori, ha il leone Vanoli, e quindi, per le stelle, una previsione può essere, al massimo, un X2 al 50%. Nell’ ultima invece, contro quel Cagliari che già ci ha negato, recentemente, e sempre qui a Napoli, la Champions, si giocherà nuovamente sotto un Cielo ostile al leone Conte e favorevole al Mister avversario e cioè al pesci Nesta, e ostile anche ai leoni citati del Napoli e all’acquario Raspadori. In compenso però, per Como-Inter, il Cielo è neutro per Inzaghi ma complice per il toro Fabregas, e ostile anche ai tanti acquario e leoni nerazzuri citati prima; e c’è anche da considerare, che, dopo 5 giorni, l’Inter deve giocare una storica finale di Champions con il PSG. Mi chiedo però, per I rischi astrali che il Napoli potrebbe correre sia con il Genoa che con il Cagliari, cosa farebbe l’Inter, nell’ultima giornata, se, per le notizie provenienti dal Maradona, con una vittoria a Como potrebbe raggiungere o superare gli Azzurri? Penserebbe solo alla finale di Coppa? Non credo! Il Napoli quindi, deve essere consapevole che questo scudetto va conquistato prima, e non con aiuti esterni o astrali, ma solo con il massimo impegno, concentrazione e grinta, e soprattutto, evitando di dare Domenica, troppe speranze di rimonta all’Inter, e quindi, è fondamentale, anche se con il Cielo storto, vincere con il Genoa; anzi mi sbilancio e dico che, se il Napoli vince con il Genoa ha vinto il suo 4° scudetto, perchè poi superando il Parma, spingerà l’Inter a concentrarsi sulla finale di Coppa. Ma ripeto, dal mio punto di vista, non sarà facile conquistare domenica i 3 punti, e quindi, invito la squadra a considerarla davvero una finale in cui dare tutto, e I tifosi al Maradona di sostenere ai super massimi livelli, e fino all’ultimo secondo, gli Azzurri. E speriamo che il neo Papa Leone (Leone non solo come Conte ma anche come la società del Napoli) possa poi benedire questo nostro 4° sogno".