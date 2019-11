Record presenze Napoli, la top 10: Hamsik domina, lontani Callejon e Insigne [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Record presenze SSC Napoli. Classifica poco combattuta (al momento) nel calcio Napoli per il record di presenze con la maglia azzurra. Marek Hamsik comanda dalla Cina in piena tranquillità (520 presenze in 12 stagioni al Napoli). Le successive 4 posizioni sono occupate da ex calciatori, lotani circa 200 presenze Callejon (320), Insigne (319) e poi Mertens (297). La maggior parte delle presenze sono arrivate tramite il campionato di Serie A. Ecco la classifica completa riportata da CalcioNapoli24.

Insigne e Hamsik

Presenze Napoli calcio, i record dei calciatori

Record di presenze nel Napoli, la classifica: