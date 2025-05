Ecco perché i giocatori hanno organizzato la cena di squadra di mercoledì sera

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla settimana di lavoro a Castel Volturno degli azzurri:

"Conte sta lavorando soprattutto sulla testa, ha vinto e perso all’ultima giornata da calciatore, conosce i finali di campionato. Quando il traguardo è vicino e la classifica è corta, ci sono delle dinamiche particolari da gestire: la tensione, l’adrenalina, l’ansia da prestazione.



La cena di squadra di mercoledì sera ha lo scopo di abbassare la tensione, rispondere con la compattezza anche fuori dal campo alle eventuali difficoltà e trovare energie suppletive preziose per superare i continui problemi, gli infortuni, lo stato d’emergenza che ormai è diventato permanente.



L’ultimo a cadere è stato Lobotka, bloccato durante la gara di Lecce da un trauma distorsivo alla caviglia destra. Ci sono segnali di fiducia che emergono ad ogni allenamento, l’obiettivo del Napoli è recuperarlo per il Genoa e ci sono concrete speranze da verificare giorno dopo giorno.



Se non dovesse farcela, c’è Gilmour pronto a scendere in campo e portare a casa la decima presenza da titolare in questo campionato che vede il Napoli in testa alla classifica. La forza della squadra di Conte è che al di là degli interpreti ha costruito uno spirito di gruppo unito, capace di andare oltre tutte le difficoltà".