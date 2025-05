Prefettura, Di Bari annuncia: "Macchina organizzativa in moto per la festa scudetto! Pullman scoperto? Ecco cosa posso dire" | VIDEO

La Prefettura di Napoli è già al lavoro per organizzare la possibile festa scudetto del Napoli. Oggi i vertici cittadini hanno incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e a margine dell'incontro ha parlato anche Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, che ha dichiarato quanto segue.

"L'incontro è stato determinato dalla classifica. Facendo gli scongiuri del caso, la macchina organizzativa è in moto, senza che sia stata assunta alcuna determinazione definitiva. Sono stati valutati alcuni scenari, sia sotto il profilo sportivo sia sotto il profilo della sicurezza pubblica, tutti gli eventuali scenari che abbiamo rinviato ai gorni prossimi. Solo una valutazione complessiva del fenomeno ci porrà nelle condizioni di adottare la misura più efficace, per coniugare le aspettative di un popolo in festa con quelli dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pullman scoperto? Non confermo l'opzione perché si è solo accennato, non c'è stato alcuni riferimento. Quello che posso dire è che in maniera razionale sono stati ipotizzati scenari in virtù dei quali dovremo seguire attentamente l'evoluzione del campionato.

Napoli agli Europei 2032? Proposte positive per Napoli, ringraziamo il Ministro Abodi. Va valutato attentamente.

Sindaco e Presidente guardano al futuro.