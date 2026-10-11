DIRETTA - Diretta gol Serie A - Risultati live 6ª giornata: Como-Roma 0-0
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DIRETTA - LIVESCORE SERIE A, RISULTATI IN DIRETTA
Live tv diretta gol Serie A - In diretta i risultati live della 6ª giornata:
- Genoa-Fiorentina 2-1
- Inter-Parma sabato 3-0
- Napoli-Frosinone 3-0
- Como-Roma
- Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN)
- Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)
- Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)
- Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN)
- Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)