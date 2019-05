Diretta. Diretta gol - Diretta it, tutti i risultati in tempo reale di Serie A Tim. In diretta i risultati live della trentasettesima giornata di Serie A. Risultati live, risultati serie A, livescore, di quel che sarà il turno di campionato. Turno che si giocherà fra sabato 18 maggio a lunedì 20 maggio 2019. Risultati Serie A, livescore e diretta.it con direttagol. Risultati in dirretta. Classifica Serie A in tempo reale. Risultati tempo real. Tutti i risultati serie a, risultati di calcio seriea risultati calcio in direta.

DIRETTA - LIVESCORE SERIE A, 37ª GIORNATA. RISULTATI IN DIRETTA

In diretta i risultati live della trentasettesima giornata di Serie A. Turno che si giocherà fra sabato 18 maggio a lunedì 20 maggio 2019.

18/05/2019 Sabato 15.00 UDINESE – SPAL SKY 3-0 IN CORSO (5' Samir, 31',35' Okaka)

18/05/2019 Sabato 18.00 GENOA – CAGLIARI SKY

18/05/2019 Sabato 20.30 SASSUOLO – ROMA DAZN

19/05/2019 Domenica 12.30 CHIEVO VERONA – SAMPDORIA DAZN

19/05/2019 Domenica 15.00 EMPOLI – TORINO SKY

19/05/2019 Domenica 15.00 JUVENTUS – ATALANTA SKY

19/05/2019 Domenica 15.00 PARMA – FIORENTINA DAZN

19/05/2019 Domenica 18.00 MILAN – FROSINONE SKY

19/05/2019 Domenica 20.30 NAPOLI –INTER (*) SKY

20/05/2019 Lunedì 20.30 LAZIO – BOLOGNA SKY

