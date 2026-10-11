DIRETTA - Diretta gol Serie A - Risultati live 6ª giornata: Como-Roma 0-0

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Risultati Serie A in Diretta. La Diretta gol Serie A e tutti i risultati live Serie A 2026-27 della 6ª giornata di campionato. Risultati in tempo reale, livescore Serie A.

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Lega Serie A: Classifica, calendario, marcatori

DIRETTA, Diretta gol Serie A - Risultati live e in tempo reale Serie A

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DIRETTA - LIVESCORE SERIE A, RISULTATI IN DIRETTA

Live tv diretta gol Serie A - In diretta i risultati live della 6ª giornata:

  • Genoa-Fiorentina 2-1 
  • Inter-Parma sabato 3-0 
  • Napoli-Frosinone 3-0
  • Como-Roma 
  • Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 
  • Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 
  • Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)
  • Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)
  • Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN) 
  • Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)
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