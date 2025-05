Sky - Napoli-De Bruyne, la permanenza di Conte non dipende dal suo arrivo

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti:

“La permanenza a Napoli di Antonio Conte non dipende dai risultati. C’è da fare un ragionamento insieme al presidente De Laurentiis e al ds Manna, al netto di quelle che sono le intenzioni del Napoli sul mercato, che sembrano già abbastanza evidenti. De Bruyne? Se prendono o no De Bruyne, in questo momento non possiamo saperlo. Il fatto che ci stanno provando è piuttosto evidente, ve lo confermiamo. Ci sono stati dei contatti, delle chiacchierate e degli abboccamenti. Il Napoli è iscritto concretamente alla corsa per De Bruyne. C’è una forte concorrenza, tra le squadre importanti c’è il Liverpool ma il Napoli c’è, ha delle chance e delle carte da potersi giocare. Il fatto, però, che arrivi o meno De Bruyne, credo che non sposti le convinzioni di Conte, non dipenderà dall’arrivo o meno di un giocatore se dovesse rimanere. Intanto perché è troppo intelligente per ancorare la sua permanenza ad un giocatore soltanto, secondo perché Conte stesso ne ha fatto un discorso non di squadra ma di una costruzione di un progetto. Bisogna capire che la progettualità del Napoli va d’accordo con quella che ha in testa Conte. Questo binomio quest’anno ha sicuramente funzionato, per fare in modo che continui a funzionare c’è bisogno di una convinzione radicata da tutte e due le parti”.