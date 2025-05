Napoli Basket, bomba clamorosa: Shaquille O'Neal entra in società! Definito anche il ruolo

Napoli Basket, il passaggio passaggio del club a Matt Rizzetta e al suo gruppo sembra ormai cosa fatta. L'imprendintore americano, secondo voci di corridoio avrebbe comprato già il 66% delle quoteMa l'ultima indiscrezione riportata dall'edizione odierna de Il Mattino avrebbe del clamoroso. L’ultima riguarda il nome della ex star Nba che farà parte della compagine societaria anche come testimonial. Qualcuno ha sussurrato di Magic Johnson ma le indiscrezioni portano dritte a Shaquille O’Neal. Shaq, così come è chiamato da tutti nell’ambiente.

I contatti di Rizzetta e dei suoi soci con il mondo Nba hanno fruttato questa chance epocale di associare il nome di Napoli a quello di Shaquille O’Neal. Parliamo di una stella assoluta del baket, pluricampione Nba (ha vinto 4 anelli), oro con il mitico Dream Team alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.

Shaquille O'Neal nuovo testimonial Napoli Basket

Napoli Basket, chi è Shaquille O'Neal

Da giocatore in venti anni ha guadagnato poco meno di 300 milioni di dollari. Oggi, il suo patrimonio si aggira intorno ai 500 milioni.

Ecco il ritratto fatto dal collega Gennaro Arpaia sull'edizione odierna de Il Mattino del mitico personaggio:

Quello di Shaquille O’Neal non è un volto qualsiasi: è uno dei più forti di sempre nella storia del Gioco, uno dei centri più dominanti della pallacanestro mondiale, è tra gli uomini che hanno cambiato il corso della NBA mettendosi al dito ben quattro anelli vincenti e in bacheca svariati titoli di Mvp, Mvp delle Finals, titoli di Conference, partecipazioni agli All Star Game. Ecco perché il suo “arrivo” a Napoli non è una cosa qualunque. L’ennesimo tassello della sua vita dopo lo sport.

Il suo patrimonio è fortemente diversificato: food, sport, sicurezza, podcast, mondo fit e persino investimenti tecnologici. Proprio in concomitanza con la fine della carriera aveva puntato su quote di Google che in poco più di un decennio gli hanno assicurato entrate da diversi miliardi di dollari. Visionario come pochi. E poi il cibo, da sempre croce e delizia: qualcuno racconta che Phil Jackson pregasse larga parte dell’estate nella speranza di rivederlo a settembre in una forma accettabile. Oggi la ristorazione è casa sua: ha investito larga parte delle risorse economiche nelle più importanti catene americane. Tra queste Auntie Anne’s, Papa John’s e Five Guys, sicuramente la più famosa in Europa al pari degli altri giganti del mercato. Nel 2016 aveva bisogno di un sistema di sicurezza per una villa appena comprata. Restò così colpito dall’efficienza che decise di chiamare il Ceo dell’azienda e investire per lui. Non solo: è titolare di diverse palestre in giro per il Paese e detiene quote di alcune tra le compagnie assicurative americane più importanti. Solo Shaq.