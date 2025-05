Napoli-Genoa, l'ANSA anticipa la formazione: 4-4-2 con Raspadori e Gilmour titolari!

Domenica c'è Napoli-Genoa, prossima partita del campionato di Serie A e per gli azzurri può essere l'occasione di compiere un passo decisivo verso lo scudetto 2025. Oggi l'Ansa anticipa la probabile formazione del Napoli, con Antonio Conte costretto a passare al 4-4-2 per far fronte agli infortuni.

A centrocampo mancherà anche Lobotka e al suo posto è pronto Gilmour ad salire in cabina di regia. "Conte ha già provato con successo i cambiamenti della sua formazione tipo", scrive l'Ansa "e per domenica intende schierare in attacco ancora una volta la coppia Raspadori-Lukaku, pronta a mettere nel panico la difesa avversaria".