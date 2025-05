Napoli-De Bruyne, Guardiola: "Voglio il meglio per lui e la sua famiglia"

Ultime calcio Napoli - "Voglio il meglio per Kevin e la sua famiglia", sono le parole dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, che si è così divincolato dalla domanda di un giornalista oggi in conferenza stampa, riguardo al possibile consiglio da dare a Kevin De Bruyne per il suo futuro. Alla vigilia della sfida al Southampton, il tecnico catalano ha parlato anche della situazione infortuni:

Guardiola e il consiglio a De Bruyne

"Rodri non è ancora disponibile. Oscar Bobb e Nathan Ake hanno iniziato ad allenarsi con noi parzialmente, ma non sono ancora disponibili".