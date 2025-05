Sorpresa David Neres: può tornare tra i convocati di Napoli-Genoa, la situazione

Napoli - Potrebbe esserci una clamorosa novità tra i convocati per la gara di domani contro il Genoa. Per Antonio Conte si tratterebbe di un'ottima notizia anche se sarà decisivo il provino che ci sarà oggi nell'ultimo allenamento a Castel Volturno. Gli azzurri potrebbero infatti recuperare in anticipo il calciatore David Neres il cui rientro era previsto per Parma-Napoli.

David Neres convocato per Napoli Genoa?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la possibile convocazione di David Neres per la gara di domani sera al Maradona tra Napoli e Genoa: