Sky lancia un nuovo decoder contro la pirateria: come funziona

Ultimissime notizie calcio - Clamorosa notizia che viene fuori nelle ultime ore per il mondo del calcio e dello sport in Tv e Streaming, perché ora Sky vuole combattere la pirateria e lo fa lanciando il pezzotto legale.

Pezzotto legale, l'idea di Sky per sconfiggere la pirateria

In arrivo un nuovo prodotto realizzato da Sky Germania contro la pirateria e il pezzotto che da anni sta mettendo in ginocchio il mondo del calcio e dello sport in generale. Adesso però ci sono delle novità molto importanti riguardo quello che può accadere con tutti i contenuti attraverso questo nuovo decoder come il pezzotto ma legale che Sky metterà a disposizione degli appassionati per vedere tutto: Amazon Prime, Netflix e altro anche senza abbonamento. Basterà pagare un contributo mensile o annuale per vedere tutto, dallo sport, ai film e tanto altro.

E' Sky Deutschland in Germania che annuncia il lancio di Sky Stream entro la fine dell'estate prossima del 2024. Sky Deutschland porterà in Germania il pezzotto legale per la lotta alla pirateria. Una nuova esperienza per tutti gli appassionati di sport, film e serie in un mondo dove i contenuti televisivi sono sempre più frammentati tra i vari provider.

Sky Stream mira ad aiutare i consumatori per trovare i migliori contenuti e quelli preferiti che amano guardare in modo rapido e semplice, che sarà possibile vedere in diretta o in streaming.

Barny Mills, CEO di Sky Germania, ha rivelato che Sky Stream sarà lanciato in Germania e Austria. Da capire quindi se per l'Italia ci sarà questa possibile novità in vista dei prossimi mesi.