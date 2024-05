Nove squadre italiane nelle coppe e sei in Champions? Tutte le combinazioni

Notizie calcio. L'Italia torna a fare la voce grossa in Europa e nella prossima stagione sogna fino a 9 squadre nelle coppe. Con Atalanta e Fiorentina impegnate nelle finali di Europa League e Conference League, il grande sogno non è poi così remoto: l'Italia ha già acquisito il posto extra per la prossima Champions League dopo la conquista di uno dei primi due posti nel Ranking per Nazioni, ma di soddisfazioni potrebbero arrivarne altre.

Nove italiane nelle coppe europee, le combinazioni

Sei italiane nella prossima Champions League e 9 squadre in Europa? Vediamo le varie combinazioni, partendo dall’ipotesi peggiore: due finaliste, zero coppe portate a casa. In questo caso, i posti per le italiane in Europa rimarrebbero otto, con cinque in Champions League, due in Europa League, e una in Conference seguendo passo passo la classifica finale di Serie A.

Ipotesi di "mezzo successo europeo": Atalanta vincitrice dell’Europa League e Fiorentina sconfitta in Conference. Le italiane sarebbero sempre otto in Europa, ma qui la classifica finale della Serie A sarebbe da guardare con maggiore attenzione. Infatti, se l’Atalanta non arrivasse nelle prime quattro in campionato, ecco che si aprirebbero le porte della Champions anche per la sesta in graduatoria (al momento la Roma). A quel punto ci sarebbe solamente una rappresentate a testa per Europa League e Conference.

Passiamo all’ipotesi opposta: Atalanta perdente e Fiorentina campione in Conference. Qui le rappresentati italiane in Europa sarebbero sempre otto, di cui cinque in Champions League. Ma sempre considerando la classifica attuale, che vede i viola fuori dai primi otto posti. Ricapitolando, le prime cinque della Serie A andrebbero in Champions League, sesta, settima e la Fiorentina in Europa League, mentre l’ottava rimarrebbe in Conference League.

Qualora la Fiorentina vincesse la Conference e riuscisse a entrare nelle prime otto, le qualificate italiane rimarrebbero otto, ma si perderebbe la rappresentante in Conference, che nelle sue prime tre edizioni ha sempre visto una squadra del nostro campionato in finale. In questo caso, le prime cinque della Serie A andrebbero in Champions, mentre sesta e settima si vedrebbero raggiungere dalla Fiorentina in Europa League.

L’ultima ipotesi è quella di Atalanta vincitrice dell’Europa league e Fiorentina della Conference. Qui andrebbe vista la classifica finale della Serie A. I bergamaschi fuori dai primi quattro posti, aprirebbero le porte della Champions alla sesta, mentre i viola allargherebbero a nove le rappresentati italiane qualora fossero fuori dalle prime otto della classifica.