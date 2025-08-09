Esultanza De Bruyne-Lukaku: è già iconica | FOTO

Nell'amichvole vinta dal Napoli per 3-2 contro il Girona è stato assoluto protagonista con una doppietta e anche un assist Kevin De Bruyne, iconica già la sua esultanza con l'amico d'infanzia Romelu Lukaku
Nell'amichvole vinta dal Napoli per 3-2 contro il Girona è stato assoluto protagonista con una doppietta e anche un assist Kevin De Bruyne, iconica già la sua esultanza con l'amico d'infanzia Romelu Lukaku.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News