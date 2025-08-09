Politano a Radio CRC: "Il campionato è alle porte, siamo contenti di aver giocato con grande intensità e qualità. Kevin è eccezionale..."

Le parole di Matteo Politano a Radio Crc al termine della vittoria in amichevole contro il Girona

Le parole di Matteo Politano a Radio Crc al termine della vittoria in amichevole contro il Girona:

"Stanto ma siamo contenti per aver disputato 90 minuti con questa forte intensità perché il campionato è ormai alle porte, siamo contenti di aver vinto. Abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissimo livello e grandissime giocate, abbiamo trovato tre gol e poi c'è stata l'avversaria che palleggia bene e siamo stati bravi anche se abbiamo preso due gol. L'importante era mettere minuti nelle gambe, Kevin è un giocatore eccezionale si è messo subito a disposizone e noi dobbiamo imparare da un campione assoluto come De Bruyne. Io sto bene, mi sento meglio dopo un piccolo problema e sto recuperando, stiamo lavornaod bene e il livello della squadra è buono. Noi sappiamo cosa vuole il mister".

