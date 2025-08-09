Sky - Napoli tra Musah e Miretti! Allegri non vuole vendere, prossima settimana decisiva

Calcio Mercato  
MusahMusah

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle trattative in corso.

Il Napoli sta pensando di fare un colpo a centrocampo. C'è una doppia possibilità: si lavora parallelamente a Miretti della Juve, con un'offerta da 14 milioni, ma anche a Musah del Milan.

Secondo quanto riporta Sky Sport, nella settimana prossima si saprà di più sul futuro del centrocampista rossonero, sul quale c'è anche il Nottingham Forest. Musah ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier, ma il Milan al momento non ha bisogno di fare cessioni e Allegri lo stima molto. Nei prossimi giorni si saprà di più.

