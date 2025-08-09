Gazzetta - Via Raspadori, il Napoli piazzerà il colpo grosso sul mercato? L’erede di Kvara non è mai arrivato

Calciomercato Napoli - Con l'imminente cessione di Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Tanti i nomi nel mirino, ma per La Gazzetta dello Sport sono quattro i profili più papabili:

"Di certo, non è mai arrivato il vero post Kvara e un colpo di spessore sugli esterni d’attacco andrebbe fatto: Grealish del City resta il candidato che più di tutti accenderebbe i sogni dei tifosi. È fuori dal progetto Guardiola, ma guadagna circa 15 milioni: troppi per il Napoli ma non solo. Sullo sfondo, occhio sempre a Chiesa in uscita dal Liverpool, a Kevin dello Shakhtar e a Nusa del Lipsia: gli ultimi due costano tanto, ma mai dire mai".