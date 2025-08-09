Raspadori all'Atletico Madrid, pronto un super ingaggio: ecco quanto guadagnerà

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione dell'ex Sassuolo, che è già pronto a viaggiare direzione Madrid.

Ulteriori dettagli vengono forniti dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’entourage del giocatore ha raggiunto da qualche giorno l’intesa con l’Atletico Madrid che a sua volta ha trovato l’intesa con il Napoli. Jack andrà via per 22 milioni più 4 di bonus, firmerà un contratto fino al 2030 a 4,5 milioni a stagione, i colchoneros pagheranno anche il contributo di solidarietà. Simeone lo considera un profilo adatto per qualità e caratteristiche da aggiungere a un reparto offensivo già ricco di talento con Sorloth, Alvarez, Griezmann, Thiago Almada, Alex Baena".