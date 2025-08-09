Raspadori all'Atletico Madrid, pronto un super ingaggio: ecco quanto guadagnerà

Rassegna Stampa  
RaspadoriRaspadori

Calciomercato Napoli, Raspadori sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: svelate le cifre dell'ingaggio per l'attaccante

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione dell'ex Sassuolo, che è già pronto a viaggiare direzione Madrid. 

Ulteriori dettagli vengono forniti dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’entourage del giocatore ha raggiunto da qualche giorno l’intesa con l’Atletico Madrid che a sua volta ha trovato l’intesa con il Napoli. Jack andrà via per 22 milioni più 4 di bonus, firmerà un contratto fino al 2030 a 4,5 milioni a stagione, i colchoneros pagheranno anche il contributo di solidarietà. Simeone lo considera un profilo adatto per qualità e caratteristiche da aggiungere a un reparto offensivo già ricco di talento con Sorloth, Alvarez, Griezmann, Thiago Almada, Alex Baena".

Raspadori
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top