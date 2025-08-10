Calciomercato Napoli, l'esterno offensivo non arriverà prima di questa data! Restano due nomi in corsa

Calcio Mercato  
Manna e De LaurentiisManna e De Laurentiis

Calciomercato Napoli, dopo la cessione di Raspadori gli azzurri cercano un altro esterno offensivo: ecco gli ultimissimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Napoli - Con l'imminente cessione di Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto avanzato. 

Calciomercato Napoli, due esterni nel mirino

Tanti i nomi nel mirino, ma per La Gazzetta dello Sport sono due i profili più papabili:

"Dopo Ferragosto il Napoli farà i conti sulla questione esterno offensivo. Con Raspadori ceduto, pare necessario un nuovo investimento lì davanti, dove la coperta – se si vuole andare avanti col 4-3-3 – numericamente potrebbe essere corta, salvo soluzione interne di emergenza: il club ragiona sul da farsi, considerando che nella lista delle possibili soluzioni ci sono sempre Grealish del City e Chiesa del Liverpool, esuberi di lusso che sembrano pure i profili migliori per un colpo last minute . Esuberi di Premier che porterebbero talento e personalità. Per provare a tamponare ancora il vuoto mai colmato dell’addio di Kvara".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top