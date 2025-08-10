Calciomercato Napoli, l'esterno offensivo non arriverà prima di questa data! Restano due nomi in corsa

Calciomercato Napoli - Con l'imminente cessione di Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Tanti i nomi nel mirino, ma per La Gazzetta dello Sport sono due i profili più papabili:

"Dopo Ferragosto il Napoli farà i conti sulla questione esterno offensivo. Con Raspadori ceduto, pare necessario un nuovo investimento lì davanti, dove la coperta – se si vuole andare avanti col 4-3-3 – numericamente potrebbe essere corta, salvo soluzione interne di emergenza: il club ragiona sul da farsi, considerando che nella lista delle possibili soluzioni ci sono sempre Grealish del City e Chiesa del Liverpool, esuberi di lusso che sembrano pure i profili migliori per un colpo last minute . Esuberi di Premier che porterebbero talento e personalità. Per provare a tamponare ancora il vuoto mai colmato dell’addio di Kvara".