Il doppio graffio di De Bruyne, il gesto del capitano e De Laurentiis al telefono in panchina: le emozioni di Napoli-Girona 3-2 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - L'amichevole Napoli-Girona termina 3-2. Dopo undici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, la terza amichevole degli azzurri contro la squadra catalana che milita nel campionato di Liga e che, nella scorsa stagione, ha disputato la Champions League. 3-2 grazie alle reti di Di Lorenzo e doppietta di De Bruyne: prestazione buona degli uomini di Conte, che fisicamente calano nella seconda parte del primo tempo subendo due reti da Stuani. Nella ripresa nessun particolare pericolo per entrambe le squadre.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI-GIRONA 3-2

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (40' st Marianucci), Juan Jesus (31' st Beukema), Olivera (31' st Spinazzola); De Bruyne (31' st Lang), Lobotka (16' st Gilmour), Anguissa; Politano, Lukaku (31' st Lucca), Neres (16' st McTominay). A disp.: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Mazzocchi, Obaretin, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Hasa, Cheddira. All.: Conte

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga (17' st Krapyvtsov); Arnau (31' st Gibert), Antal (1' st Hugo Rincon), Krejci (17' st David Lopez), Blind (17' st Frances); Herrera (17' st Ivan Martin), Solis (1' st Vitor Reis); Tsygankov, Asprilla (17' st Portu), Joel Roca (1' st Lemar); Stuani (1' st Miovski). A disp.: Juan Carlos. All.: Michel

ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore

MARCATORI: 5' pt Di Lorenzo (N), 15' pt e 23' pt De Bruyne (N), 34' pt e 42' pt Stuani (G)

ASSIST: De Bruyne (N), Lukaku (N), Tsygankov (G)

NOTE: Napoli con il lutto al braccio per la scomparsa di Giovanna Russo, storica dipendente del club. Spettatori 7.200. Ammonito: 27' pt Herrera (G). Angoli: 2-0. Recupero: pt 0', st 0'.

