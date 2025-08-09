Politano: "Vogliamo aumentare il livello, stiamo crendo un bel gruppo. De Bruyne è meraviglioso, è di una dimensione differente"

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita dell'amichevole fra Napolie Girona, la terza a Castel di Sangro, vinta dagli azzurri per 3-2:

"Siamo contenti, vincere fa sempre bene, abbiamo avuto tanta intensità , abbiamo giocato veramente bene, poi è normale che il Girona ci abbia abbassato, è brava nel palleggio ma dobbiamo cercare di aumentare sempre di più.

Si questa è stata la nostra forza per avere il tricolore sul petto, per questo anche in un amichevole vogliamo vincere, cosi si crea il grande gruppo, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte.

Decide sempre il mister ma ora abbiamo tanti calciatori e possiamo utilizzare tanti moduli differenti ma l’importante è avere il giusto atteggiamento sempre. Siamo contenti del gruppo che stiamo creando, Noa, Kevin, Lucca, si sono integrati tutti bene. Adesso vogliamo vincere le prossime amichevoli. Tra i nuovi c’è uno che è meraviglioso, De Bruyne è di una dimensione totalmente differente.

Si Kevin è un campione in campo e anche fuori, si è inserito alla grande, quando tocca il pallone fa la differenza, lo vedremo cosi anche in campionato. È un campione e non lo scopriamo di certo oggi.

Io mi metto sempre a disposizione, do sempre l’anima e voglio portare a casa grandi risultati".