Soap opera Juanlu! CorSport: nelle ultime ore circola una notizia, il Napoli ha ribadito un concetto al Siviglia

Juanlu

Calciomercato Napoli, prosegue il braccio di ferro con il Siviglia per l'acquisto di Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo, o almeno è questo l'obiettivo: dopo l'arrivo ad un passo di Miguel Gutierrez, gli azzurri stanno cercando di chiudere anche l'operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia.

Juanlu Napoli aggiornamenti

Una trattativa eterna quella tra Napoli e Siviglia per Juanlu, che riserva ogni giorno un colpo di scena. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: "el culebrón", la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti.

Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un'intesa per l'acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l'indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita".

Juanlu
