Soap opera Juanlu! CorSport: nelle ultime ore circola una notizia, il Napoli ha ribadito un concetto al Siviglia

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo, o almeno è questo l'obiettivo: dopo l'arrivo ad un passo di Miguel Gutierrez, gli azzurri stanno cercando di chiudere anche l'operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia.

Una trattativa eterna quella tra Napoli e Siviglia per Juanlu, che riserva ogni giorno un colpo di scena. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: "el culebrón", la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti.

Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un'intesa per l'acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l'indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita".