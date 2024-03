Come fa notare Sky Sport, in Serie A quest'anno ci sono 36 giocatori offensivi, tra punte centrali, ali, trequartisti e mezze punte, che sono ancora alla ricerca della prima esultanza in campionato all'alba della 30esima giornata.

Rendimento Lindstrom: il dato sui goal

Tra questi anche un giocatore del Napoli: si tratta di Jesper Lindstrom, che fin qui ha accumulato 308 minuti di gioco in Serie A senza mai segnare un gol.