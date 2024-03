Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al futuro di Jesper Lindstrom:

"I nomi sono tanti e attenzione a una scelta di De Laurentiis: vuole confermare Lindstrom. Sì, nonostante la pessima stagione il patron azzurro vuole tenersi il danese perché convinto che ha vissuto solo un difficile ambientamento. Ma è pronto a scommettere sul suo talento".