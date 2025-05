Calciomercato Napoli, colpo a parametro zero e ingaggio da 5 milioni di euro all'anno!

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Jonathan David! L'attaccante del Lille sarà presto svincolato e il Napoli tratta per un possibile colpo a parametro zero. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, sottolineando come l'ingaggio chiesto da David non sarebbe un problema.

Jonathan David firmerebbe con il Napoli un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Il problema, semmai, è che lui e il suo agente e gli intermediari della trattativa hanno chiesto un bonus alla firma che rischia di complicare l'operazione.