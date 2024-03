Juventus, buone notizie per Allegri: recuperati Chiesa e Danilo col Napoli

Napoli-Juventus sarà la partita del prossimo turno di Serie A, dove ci sono degli aggiornamenti in arrivo che riguardano le possibili scelte dell'allenatore della Juventus Allegri che intanto recupera pezzi pregiati come Chiesa e Danilo.

Napoli-Juve: buone notizie per Allegri

Sorride Allegri in vista di Napoli-Juventus, ci sono buone notizie per il tecnico dei bianconeri che nei giorni scorsi aveva perso dagli allenamenti Chiesa e Danilo. Bene Danilo che ha svolto, come Chiesa, l'allenamento in gruppo e quindi potrà prendere parte al match di domenica sera. Il brasiliano aveva saltato la partita con il Frosinone proprio a causa di una botta alla caviglia che lo aveva costretto al forfait, con la seconda assenza forzata in tre partite, dopo la squalifica con l'Udinese nella sconfitta per uno a zero.