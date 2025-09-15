Il Mattino - Il Napoli torna in Champions League: ecco l'obiettivo che si è prefissato Conte

Ultime news Champions LeagueÂ -Â L'edizione oggi in edicola deÂ Il MattinoÂ scrive del cammino in Europa che parte daÂ Manchester City-Napoli:

"Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, le ambizioni del club di De Laurentiis sono evidentemente cresciute. Antonio Conte ha accettato la sfida, puntando non solo alla serie A ma anche a un piazzamento d'onore in Europa. Il Napoli si Ã¨ rinforzato nell'organico con innesti di valore assoluto come il talento in mezzo al campo di De Bruyne e il cinismo sotto porta di Hojlund: una coppia che giÃ  a Firenze - la loro prima insieme - ha dimostrato di poter fare cose bellissime. La fisicitÃ  del danese si sposa alla perfezione con la genialitÃ  del belga, per la gioia di Antonio Conte che settimana dopo settimana sta cercando la quadra perfetta per far coesistere tutte le sue stelle. D'altra parte il calcio europeo Ã¨ quello votato all'attacco, quello che non rinuncia al talento per fare spazio a sovrastrutture tattiche oramai antiche. Questo lo step di crescita piÃ¹ importante che deve completare il Napoli in questa stagione di ritorno in Europa. [Conte]Â ora ambisce a portare gli azzurri il piÃ¹ avanti possibile in Champions. Fino a oggi le "colonne d'Ercole" per il Napoli sono state quelle dei quarti di finale, raggiunti nel 2023 con Spalletti salvo poi essere eliminati amaramente dal Milan nel derby tutto italiano".

