Il cuore d'oro di Paolo Cannavaro e degli Ultras 72, altri 25 pacchi alimentari alle famiglie della Loggetta [VIDEO]

Ultimissime notizie calcio - Il giornalista Antonello Auletta ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite la sua pagina Facebook:

"Il grande cuore di Paolo Cannavaro. Dopo aver ordinato la consegna giovedì scorso di 30 pacchi con generi alimentari di prima necessità per altrettante famiglie della Loggetta, quartiere napoletano in cui è nato, l'ex capitano del Napoli si è messo di nuovo in contatto con gli appartenenti al gruppo Ultras 72 della Curva B per la distribuzione di altri 25 pacchi alimentari. In totale, in poco meno di una settimana, Paolo Cannavaro e la sua famiglia hanno dato un contributo concreto affinché 55 famiglie in difficoltà economiche durante l'emergenza Coronavirus possano trascorrere le festività pasquali con un pizzico di serenità in più"