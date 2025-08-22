Juventus, Locatelli: "Scudetto? Ci sono tante grandi squadre davanti a noi e con noi"

Ultime calcio - Intervistato da Sky Sport, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato della stagione che sta per cominciare:

"Domenica si parte. Siamo molto felici di partire. Non vediamo l'ora che inizi il campionato. Poi siamo davanti alla nostra gente. È stata sicuramente un'annata lunga quella dall'anno scorso, ma ora abbiamo nuove energie, abbiamo fatto una bella preparazione. Credo che anche il lavoro in Germania sia servito, quindi siamo contenti e pieni di energia per iniziare la nuova stagione. Nella Juve si parte sempre per fare il massimo in ogni competizione che abbiamo. Poi è chiaro che ci sono grandi squadre davanti a noi e con noi, però non credo che bisogna fare troppi calcoli, bisogna lavorare bene e duro come sappiamo fare e come è nel DNA di questa società. Quindi questo è quello che dobbiamo fare e sicuramente dobbiamo fare una grande stagione".