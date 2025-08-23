Brescianini-Napoli, Moretto: "Tutto vero, è un vecchio pallino di Manna: può arrivare solo in un caso"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'esperto di trasferimenti, Matteo Moretto, tramite Youtube è possibile un ritorno di fiamma per Marco Brescianini dell'Atalanta. L'ex Frosinone lo scorso anno si sottopose anche alle visite mediche a Villa Stuart prima che il passaggio naufragasse a sorpresa.

Brescianini-Napoli, la situazione

"La possibile uscita di Musah in direzione Atalanta è legata a quella di Brescianini al Napoli. Marco Brescianini è un vecchio pallino della SSC Napoli, ma l'Atalanta prima di farlo partire vuole capire se ci sono i margini per arrivare al centrocampista del Milan