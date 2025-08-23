Gazzetta - Napoli, rilancio per convincere Hojlund: stipendio più alto, lo United dice sì

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku e ha scelto Hojlund del Manchester United. Ora ci sono degli aggiornamenti che arrivano da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli: rilancio per Hojlund

Hojlund resta la priorità e anche ieri ha provveduto a scaricare il cellulare: l'ottimismo regna sovrano e in questi casi, suggeriscono da quelle parti. II Manchester United ha detto sì al prestito oneroso, ma il Napoli s'è portato avanti, ha preparato un piano che spera sia convincente sul profilo economico e con quattro milioni e mezzo netti a stagione prova a sedurre l'attaccante per spingerlo ad abbandonare l'ipotesi.

Il Napoli ha ribadito a Hojlund di ritenerlo centrale in questa stagione, in cui ci sarà da giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions, per difendere lo scudetto e recitare da protagonista in Europa. E una vetrina del genere, vada come vada, non può essere ignorata. Ma il Napoli ritiene anche di poter pensare al futuro, però con l'oculatezza che un club sensibile al bilancio non può abbandonare: sul diritto di riscatto si può anche intervenire successivamente, prendendo come spunto tutto quello che succede nell'arco dei nove mesi o anche no, perché un attaccante così giovane, integrato poi nella città, diventa patrimonio da tutelare persino per se stesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.