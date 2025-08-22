Conte, l'ex compagno: "Il suo lavoro può superare anche infortuni e società con più risorse"

"Antonio Conte non credo debba giustificarsi se non riuscisse a vincere. Lui quando parla, lo fa sempre per un motivo ben preciso. È vero che il Napoli ha una rosa importante e ci sono delle gerarchie, ma l'allenatore deve essere bravo a coinvolgere tutti anche quelli che giocano meno. Il talento c'è, a Napoli c'è stato il più grande, Maradona, ma Conte ha dimostrato che questo talento si migliora arrivando ad altissimi livelli. La bravura di un allenatore sta nel migliorare il giocatore e questo lo si fa anche attraverso uno staff di livello come quello che si è creato Conte. Per competere con società che hanno possibilità economiche più elevate, bisogna portare al top i calciatori e unire il gruppo. Ad esempio l'Inter ha sempre speso tanto, ma poi ha preso Mourinho che ha coeso il gruppo ed ha vinto. Lukaku è un grande giocatore, ma i grandi giocatori possono essere sostituiti con il lavoro di squadra ecco perché non credo cambierà qualcosa. Se un altro giocatore arriverà, credo che debba avere le caratteristiche tecniche e fisiche di Lukaku, che possa aiutare il Napoli a mettere in campo i principi di Antonio Conte".