Corsa scudetto, 81 combinazioni possibili: Napoli Campione in 48 scenari | GRAFICO

Sarà una corsa scudetto come non si vedeva da troppi anni in Serie A. Perché mai come questa volta a decidere la vincitrice del campionato di Serie A 2024/25 potrebbe essere l'ultima giornata o in maniera ancora più clamorosa uno spareggio finale.

Serie A, corsa scudetto: tutte le combinazioni

Abbiamo analizzato quello che può accadere in questo finale di campionato da cardiopalmo per i tifosi di Napoli e Inter. Mancano due partite al termine della stagione di Serie A con il Napoli primo in classifica con 78 punti e l'Inter che insegue solo 1 punto dietro a 77. La squadra allenata da Conte affronterà Parma (in trasferta) e Cagliari (in casa), mentre quella di Inzaghi sarà impegnata con Lazio (in casa) e Como (in trasferta).

Ma quali sono le combinazioni possibili per vedere il Napoli Campione d'Italia 2025? Queste tutte le 81 combinazioni in questa corsa scudetto tra Napoli e Inter:

Napoli campione in 48 scenari

Inter campione in 23 scenari

Spareggio scudetto in 10 scenari

corsa Scudetto Napoli-Inter

In allegato il grafico con tutte le combinazioni delle ultime due giornate di campionato.