Doppietta De Bruyne, ecco i primi gol col Napoli vs Girona: rivedi i due gol di KDB | VIDEO

Gol in Napoli-Girona 3-2: rivedi i due gol di Kevin De Bruyne che segna la sua prima doppietta in azzurro, ecco il video
Highlights Napoli-Girona 3-2 - Nel corso della seconda amichevole internazionale degli azzurri, è arrivata la doppietta di Kevin De Bruyne che segna così i primi gol con la maglia dei partenopei. Uno di precisione col destro, l'altro di potenza col sinistro. KDB poi esulta con Lukaku e la loro celebrazione è già virale.
Ecco il video!
