Doppietta De Bruyne, ecco i primi gol col Napoli vs Girona: rivedi i due gol di KDB | VIDEO

Highlights Napoli-Girona 3-2 - Nel corso della seconda amichevole internazionale degli azzurri, è arrivata la doppietta di Kevin De Bruyne che segna così i primi gol con la maglia dei partenopei. Uno di precisione col destro, l'altro di potenza col sinistro. KDB poi esulta con Lukaku e la loro celebrazione è già virale.

Ecco il video!