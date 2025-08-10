Doppietta De Bruyne, ecco i primi gol col Napoli vs Girona: rivedi i due gol di KDB | VIDEO

Doppietta De Bruyne, ecco i primi gol col Napoli vs Girona: rivedi i due gol di KDB | VIDEO

Gol in Napoli-Girona 3-2: rivedi i due gol di Kevin De Bruyne che segna la sua prima doppietta in azzurro, ecco il video

Highlights Napoli-Girona 3-2 - Nel corso della seconda amichevole internazionale degli azzurri, è arrivata la doppietta di Kevin De Bruyne che segna così i primi gol con la maglia dei partenopei. Uno di precisione col destro, l'altro di potenza col sinistro. KDB poi esulta con Lukaku e la loro celebrazione è già virale.

Ecco il video!

