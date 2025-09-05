Ipotesi per Olivera: stavolta potrebbe anticipare il rientro a Napoli, ecco il motivo

Questa notte allo stadio Centenario di Montevideo si è giocata Uruguay-Perù, partita di qualificazione ai Mondiali 2026. L'Uruguay ha vinto 3-0 ed ha ottenuto così la qualificazione matematica alla prossima edizione del campionato mondiale di calcio.

In campo per 90 minuti anche Mathias Olivera, che il CT Bielsa ha schierato nel ruolo di difensore centrale come già accaduto più volte nella passata stagione. A fine partita il giocatore del Napoli ha festeggiato la qualificazione al Mondiale in compagnia dei suoi amici storici (in foto).

Olivera anticipa il rientro a Napoli?

Il prossimo mercoledì 10 settembre l'Uruguay giocherà in trasferta contro il Cile ma Olivera non ci sarà: l'uruguayano era diffidato, è stato ammonito nel finale di partita contro il Perù, e salterà per squalifica la prossima partita Cile-Uruguay.

Viene spontaneo chiedersi se anticiperà il suo ritorno a Napoli, dal momento che lui non sarà convocato e potrà assistere alla partita in tribuna, in un match tra l'altro poco significativo per l'Uruguay già qualificato al Mondiale. Da programma Olivera non dovrebbe tornare a Castel Volturno prima di giovedì, nella sera dell'11 settembre, a sole 48 ore da Fiorentina-Napoli, ma l'ipotesi è che vista la situazione possa anticipare il suo rientro a Napoli per tornare subito a disposizione di Antonio Conte.