Politano titolare con Gattuso? Ecco cosa è emerso dalla rifinitura di ieri

Ultime notizie SSC Napoli - Riaprire le ali per tornare a volare ad un Mondiale. È la prima svolta, dal punto di vista tattico, che Gattuso ha scelto di imprimere alla Nazionale: addio alla difesa a tre e ritorno al reparto arretrato a quattro. Ne parla Tuttosport.

"Nessuno degli esterni azzurri, con tutto il rispetto, è Kvaratskhelia, Doué o Yamal, ma sanno essere incisivi. Di sicuro i più incisivi nell’uno contro uno tra i giocatori che Gattuso può selezionare: nello scorso campionato Zaccagni è stato il 2° italiano per numero dribbling riusciti (1° Oristanio) e il 7° in assoluto, Orsolini il 5° e 25°, Politano il 6° e 28°. Dalla rifinitura di ieri emerge l’intenzione del ct di schierare gli azzurri con il 4-4-2: due ali e due punte. Ali che dovrebbero essere Politano sulla fascia destra e Zaccagni sulla sinistra, con Riccardo Orsolini che potrebbe insidiare il posto del mancino del Napoli, mentre il laziale sembra il più certo di partire da titolare"