Sportitalia, Parlato a CN24: "Da capire il futuro di Meret, per Di Lorenzo dipende dal nuovo allenatore"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv in onda sul canale 79 del digitale terrestre:

"Ci sono buone possibilità che Meret non rinnovi il contratto, bisogna ragionare su un nuovo progetto per la porta del Napoli visto che torna anche Caprile. Non mi aspetto che chi andrà via da Napoli scenda in campo, per loro mi aspetto una passerella per salutare i tifosi. Non sappiamo se sarà l'ultima partita di Di Lorenzo, anche perché non sappiamo il nome dell'allenatore. Io penso che il Napoli una buona base per il futuro la debba mantenere".