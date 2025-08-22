Sassuolo-Napoli, domani il Ct Gattuso sarà al Mapei! Sei nomi sotto osservazione

Calcio Mercato  
Ultimissime Sassuolo-Napoli, sarà pienone domani al Mapei Stadium soprattutto per l’ondata dei tifosi napoletani previsti per il debutto stagionale a Reggio Emilia

Tuttavia ci sarà anche un ospite d’eccezione come rivela Il Mattino: Gennaro Gattuso, ex allenatore azzurro e attuale Ct della nazionale italiana

Saranno diversi i giocatori italiani sotto osservazione in vista delle prossime convocazioni: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Lorenzo Lucca e dall’altra parte i neroverdi Domenico Berardi e Andrea Pinamonti tra l'altro anche monitorato dalla SSC Napoli

