Valdifiori: “I ‘Fab Four’ tutti insieme è una grande idea. Mc Tominay? Segnerà ancora e con De Bruyne...”

Le Interviste  
Mirko Valdifiori ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live:

“Lukaku è sicuramente un giocatore fondamentale per il tipo di gioco di Conte e quindi la sua assenza si sentirà. Di certo il Napoli dovrà sostituirlo degnamente e lo farà senza dubbi. Il 4-1-4-1 con i quattro centrocampisti contemporaneamente in campo è una soluzione che Conte ha provato ed ha testato in questo precampionato e mi intriga, perché i quattro calciatori sono incredibili, possono garantirti quantità, qualità e possesso palla. Sicuramente quando hai quattro giocatori di questo livello, che si completano l’uno con l'altro, è difficile toglierne uno e quindi l’idea di Conte mi sembra ottima. McTominay, se dovesse partire da sinistra per poi accentrarsi, può ripetere la capacità realizzativa mostrata nella stagione dello scudetto. Se dovesse giocare poi De Bruyne vicino all'attaccante arriverebbero ancora più palloni di qualità perché è un giocatore che oltre che finalizzare ha una visione di gioco straordinaria”

