Conte: "Se ho scelto il portiere? Competitività alzata, certo che ho scelto: chi deve sapere, sa già"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Portiere? Ho 2 portieri bravo e non dimentico Contini che potrebbe giocare. C'è un bel clima, serenità e farò valutazioni in base alle partite. Mi fido di loro e loro sono a disposizione. Ho cercato di alzare il livello di competizione anche in porta. Ora c'è da lavorare e fare del nostro meglio. Se ho scelto? Certo che ho scelto, non aspetto l'ultimo secondo: tutti sanno tutto, chi deve sapere sa".