Sky a sorpresa: il Napoli torna su Brescianini! Contatti con l'Atalanta, la situazione

Calciomercato Napoli, colpo di scena Brescianini

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano novità importanti per Rasmus Hojlund ma intanto spunta anche un colpo di scena per il potenziale acquisto a centrocampo.

Parallelamente all'idea di un ritorno di Eljif Elmas, infatti, c'è un nome clamoroso: quello di Marco Brescianini dell'Atalanta che ha già sfiorato l'azzurro lo scorso anno con tanto anche di visite mediche fatte salvo poi saltare tutto

Calciomercato Napoli, clamoroso ritorno di fiamma per Brescianini 

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio in diretta a SkySport

“Il Napoli sta cercando l’attaccante ma nel frattempo si muove anche per un centrocampista e c'è un ritorno di fiamma: il Napoli è infatti tornato su Brescianini. 

Ricorderanno tutti che fece le visite mediche, arrivava dal Frosinone e poi l’operazione saltò per malintesi tra le società con l’inserimento dell’Atalanta.

Ci sono stati i primi contatti con la società e il Napoli è disposto a investire circa 15 milioni, la società bergamasca dall'altra parte ancora non si è espressa perché vorrebbe trovare prima un sostituto come Musah del Milan. Sicuramente c'è questo nome nuovo per la società partenopea". 

Notizie Calcio Napoli
