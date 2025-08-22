Sky a sorpresa: il Napoli torna su Brescianini! Contatti con l'Atalanta, la situazione

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano novità importanti per Rasmus Hojlund ma intanto spunta anche un colpo di scena per il potenziale acquisto a centrocampo.

Parallelamente all'idea di un ritorno di Eljif Elmas, infatti, c'è un nome clamoroso: quello di Marco Brescianini dell'Atalanta che ha già sfiorato l'azzurro lo scorso anno con tanto anche di visite mediche fatte salvo poi saltare tutto.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio in diretta a SkySport:

“Il Napoli sta cercando l’attaccante ma nel frattempo si muove anche per un centrocampista e c'è un ritorno di fiamma: il Napoli è infatti tornato su Brescianini.

Ricorderanno tutti che fece le visite mediche, arrivava dal Frosinone e poi l’operazione saltò per malintesi tra le società con l’inserimento dell’Atalanta.

Ci sono stati i primi contatti con la società e il Napoli è disposto a investire circa 15 milioni, la società bergamasca dall'altra parte ancora non si è espressa perché vorrebbe trovare prima un sostituto come Musah del Milan. Sicuramente c'è questo nome nuovo per la società partenopea".