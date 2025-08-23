Sportitalia - Sondaggio del Napoli per Rabiot, c'è anche il Milan

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia ha dato le ultime notizie di calciomercato sulle prossime mosse del Napoli:

"Sondaggio del Napoli per Rabiot, informato anche il Milan. Adrien Rabiot è sul mercato, ma questa non è una notizia. Possiamo aggiungere che, tra i giri di orizzonte, oggi c’è stato un sondaggio approfondito del Napoli che si è informato sui costi (ingaggio sotto i 6 milioni fino al prossimo giugno). Vedremo se ci saranno altri sviluppi, l’OM l’ha messo sul mercato dopo i noti fatti. Anche il Milan oggi ha chiesto nuove informazioni, situazione legata a un eventuale cessione a centrocampo. Rabiot ha avuto diversi sondaggi, Turchia compresa, in attesa di una decisione definitiva".