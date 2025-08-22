Tifosi del Napoli in Alaska nell'equipaggio della Princess Cruises: "Abbiamo portato qui la bandiera"

Tifosi del Napoli in Alaska nell'equipaggio della Princess Cruises: Abbiamo portato qui la bandiera

I tifosi del Napoli sono ovunque, persino in Alaska, a bordo della Princess Cruises. Il Mattino oggi racconta la storia dei tifosi napoletani dell'equipaggio di una delle compagnie statunitensi tra le più importanti al mondo, con una presenza costante anche nel porto di Napoli.

Viaggiano per mare, in tutto il mondo, dall'Australia alla Groenlandia, passando per l'Alaska, portando i colori del Napoli in tutto il globo. Il Mattino dà voce a Marco Iaccarino, capitano della Princess Cruises: "Navigo da oltre 25 anni, ma quella passione non l’ho mai abbandonata in giro per il mondo. Nella nostra squadra a bordo ci sono tanti napoletani. Le partite le vediamo insieme in cabina. Ma per le gare più importanti ci spostiamo al crew bar a nostra disposizione".

Una storia simile quella di Antonio De Falco, direttore di macchina della Princess: "Sono in mare da 27 anni. E quando ho iniziato era difficile seguire il calcio. Oggi le partite riusciamo a vederle, ma prima eravamo tutti legati a una radiolina, come faceva la generazione prima della nostra. In Alaska ho portato la bandiera. Qualche tempo fa ho fatto lo stesso con la maglia di Kvaratskhelia, per omaggiarlo mentre ci salutava per trasferirsi al Paris Saint Germain. Ma il vessillo azzurro mi ha sempre fatto compagnia, fino a Sidney".

