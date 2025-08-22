Conte sugli arbitri e le nuove regole: "Sarà un bene! Spiegare la decisione a tutti sarà una grande responsabilità"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Arbitri e nuove regole? Le polemiche dello scorso anno non sono state nostre. Ho detto solo una cosa all'ottava giornata e ho avuto riscontri positivi dalla classe arbitrale. Tutto quello che avviene e porta a tranquillità e onesta, è accettata. Meno ombre ci sono e più sarà un bene per tutti, anche per l'arbitro stesso che è tenuto a fare un lavoro molto duro. E' inevitabile che adesso dovendo spiegare la decisione a tutti in quel momento, ci sarà una grande responsabilità. Lo scorso anno qualcuno si eclissava".