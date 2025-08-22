Conte sugli arbitri e le nuove regole: "Sarà un bene! Spiegare la decisione a tutti sarà una grande responsabilità"

Le Interviste  
Conte sugli arbitri e le nuove regole: Sarà un bene! Spiegare la decisione a tutti sarà una grande responsabilità

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Arbitri e nuove regole? Le polemiche dello scorso anno non sono state nostre. Ho detto solo una cosa all'ottava giornata e ho avuto riscontri positivi dalla classe arbitrale. Tutto quello che avviene e porta a tranquillità e onesta, è accettata. Meno ombre ci sono e più sarà un bene per tutti, anche per l'arbitro stesso che è tenuto a fare un lavoro molto duro. E' inevitabile che adesso dovendo spiegare la decisione a tutti in quel momento, ci sarà una grande responsabilità. Lo scorso anno qualcuno si eclissava".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top