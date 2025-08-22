Santacroce: “Infortunio Lukaku? Serve ottimismo, sono curioso di vedere Lucca ma c'è un attaccante che mi piace. Portiere? Ecco la mia scelta"

Ultime Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato:

“Lukaku? Serve ottimismo e ne serve anche tanto. Ha perso l’attaccante cardine del gioco e sono curioso di vedere Lucca dal primo minuto. Anche il nome conta, marcare Lukaku è una cosa e marcare Lucca è un’altra. Il Napoli è stato forte per il gioco corale, non sono preoccupato per la mancanza, ma sono curioso di vedere come si comportano i nuovi arrivati. Hojlund? Sarebbe bello vederli insieme, è il nome più probabile, ma potrebbe accadere di tutto con questo mercato. Mi piacerebbe molto Hojlund. Che Conte mi aspetto? Mi aspetto un Conte solito, che riporti l’attenzione sulla difficoltà del campionato, perché resta un campionato difficile a livello tattico. Affronteremo una neo promossa e l’anno scorso abbiamo visto quante difficoltà hanno creato al Napoli le neo promosse. Bisogna lavorare tanto per riconfermarsi. Penso giochi Meret contro il Sassuolo, ci ha fatto vincere due campionati. Penso che sarà ancora titolare e l’anno prossimo potrebbe esserci un cambio, prendere Milinkovic-Savic a quella cifra vuol dire qualcosa. I quattro centrocampisti? Molti parlano di 4-1-4-1, ma Conte ci ha dimostrato di essere molto elastico. Sono curioso di vedere l’adattamento di De Bruyne e sarebbe bello vedere tutti e quattro, ma Conte pensa sempre prima all’equilibrio. Politano o Neres al fianco di Lucca? Stravedo per Neres, può farci divertire, ma Politano abbia fato delle prestazioni importanti sia in fase offensiva che difensiva. Mi aspetto Politano”.