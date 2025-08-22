Fava: “Lukaku è indispensabile ma spero una cosa su Lucca. Conte potrebbe cambiare modulo, vi spiego”

Ultime SSC Napoli - Dino Fava, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato:

“Cosa cambia con Lucca? Cambia abbastanza, Lukaku per me è indispensabile nel gioco del Napoli. Spero che Lucca lo possa sostituire al meglio, non ci voleva questo infortunio. Lucca mi sembra forte caratterialmente, ma non è facile portare il peso dell’attacco del Napoli. Abbiamo visto che ha un carattere forte, ma un conto è farlo a Udine e uno al Napoli, sono due realtà completamente diverse. Spero possa fare bene, sono fiducioso. Hojlund? Può essere una delle scelte migliori, spero possa riuscire a concretizzarla, ma non è un’operazione facile, ma non ci voleva questo infortunio di Lukaku, perché si rovinano i piani, bisogna tornare a rincorrere. Dispiace anche per Lukaku, aveva fatto anche una buona preparazione, speriamo non ci metta troppo per recuperare, vista anche la sua struttura fisica. In porta contro il Sassuolo? Penso giochi Milinkovic-Savic, ma sono curioso di vedere il centrocampo. Sono curioso di vedere come potrebbe giocare con tutti e quattro i centrocampisti. 4-1-4-1: i quattro difensori, poi Lobotka, poi ci mettiamo Politano a destra, McTominay a sinistra e al centro De Bruyne e Anguissa, con Lucca davanti? E' un'ottima formazione, ma bisogna vedere lo sviluppo della squadra come si evolve, bisogna capire anche come gioca il Sassuolo. Non è così semplice come vorrebbe noi. A me dispiace un pò per McTominay in quella posizione, perchè per me non si esprime al meglio. Non ha fatto male, ma non si esprime al massimo. I quattro centrocampisti sanno dove mettersi? Non ci sono dubbi, i calciatori di oggi sono intelligenti tatticamente, sanno bene la loro posizione e come mettersi in campo, ma il discorso si sposta sul rendimento, perché magari ci sono posizioni che non ti fanno rendere al meglio. Poi è ovvio che il calciatore si adatta”.