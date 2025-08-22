Hojlund-Napoli, Romano annuncia: "La trattativa col giocatore avanza positivamente! Man United pronto a chiudere"

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano ottime notizie sul fronte centravanti per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.

Aggiornamenti che riguardano in particolare Rasmus Hojlund invididuato da giorni come l'obiettivo numero uno per l'attacco.

Fabrizio Romano via X infatti informa:

“Sembra che il Napoli stia avanzando nelle trattative per ingaggiare Rasmus Højlund.

Oggi si sono svolti colloqui positivi con Højlund e il suo staff sui termini del contratto e sul progetto a lungo termine.

Il Manchester United è informato sulle conversazioni in corso ed è pronto a concludere l'affare se Højlund e il Napoli troveranno un accordo.