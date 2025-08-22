Diego Maradona Jr: “Lukaku assenza pesante ma Lucca può sostituirlo al meglio. Hojlund? Forte, ma credo che Conte possa giocare così”

Ultime calcio Napoli - Diego Armando Maradona Jr, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato:

“Lukaku? L’assenza di Lukaku è una botta pesante, sappiamo quanto fosse importante nell’economia del gioco di Conte, ma anche dal punto di vista motivazionale per la squadra. Detto questo, è successo e adesso bisogna adattarsi. Il Napoli ha investito su Lucca, che avrà la responsabilità di sostituire Lukaku e speriamo possa dare una mano alla squadra. Ho fiducia in Conte e, quando succedono queste cose, gli allenatori pensano alle alternative e lui penso le abbia già trovate. Hojlund? E’ difficile dire che è l’ideale, ma so che è un calciatore forte, anche se si è smarrito nell’ultimo periodo a Manchester, ma non mi ha sorpreso, visto che molti si sono smarriti allo United. Lui e Zirkzee possono fare la differenza, sulla carta entrambi sono forti. Il tifoso che criticava Lukaku non aveva forse ben chiara la dinamica del gioco del Napoli oppure lo criticava per partito preso. Non ha fatto la preparazione l’anno scorso e ha fatto fatica, ma è stato fondamentale e le partite importanti le ha risolte lui, tipo contro la Roma o il Cagliari. E’ un’assenza pesante e purtroppo dobbiamo farne a meno, gli auguro il meglio e gli mando un abbraccio. Ora dobbiamo andare avanti e sostituirlo al meglio. Cosa cambia con Lucca nel gioco? Tre cose importanti: sulle pressioni forti, Lukaku era una valvola di sfogo, cosa che Lucca può fare, ma non so se è pronto. Senza palla perdi un saltatore importante e un riferimento. Perdi anche il cosiddetto pivot su alcune giocate, come tipo le giocate che spesso faceva Politano per cercare Lukaku. Con Lucca puoi attestare più dinamicità, è un calciatore che si muove di più. Poi bisogna vedere in campo, non sono nemmeno troppo convinto che parta titolare con il Sassuolo, potrebbe anche giocare McTominay falso nueve, ma è un mio pensiero. Lucca ha più chance, ma penso che Conte stia pensando anche a qualcosa di diverso, anche Neres. 4-1-4-1? E’ un modulo che a Conte darà più sicurezze in questo momento, è un modulo che sta provando. Credo che Conte partirà con il 4-1-4-1. Meret o Milinkovic-Savic? Secondo me, per status e questione di idea, in questo momento Meret, ma non mi sorprenderebbe Milinkovic-Savic. Come Juan Jesus-Beukema, per esperienza il primo, ma potrebbe giocare anche il secondo”.