Napoli, ecco gli ingaggi di tutta la squadra! Il più pagato è ancora Lukaku

Notizie  
SSC NapoliSSC Napoli

Stipendi e ingaggi dei giocatori del Napoli calcio nella stagione 2025 2026

La redazione di Calcio e Finanza ha analizzato nel dettaglio il monte ingaggi del Napoli: secondo le stime pubblicate, il club partenopeo dovrebbe pagare circa 63,5 milioni di euro per gli stipendi netti della squadra, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di oltre il 30% rispetto alla stagione precedente, cioè 26 milioni in più.

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Napoli 2025 2026, con gli ingaggi di tutta la squadra del Napoli:

  1. Lukaku: 6 milioni di euro;
  2. De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
  3. Hojlund: 5 milioni di euro;
  4. Lobotka: 3,5 milioni di euro;
  5. Politano: 3,2 milioni di euro;
  6. McTominay: 3 milioni di euro;
  7. Neres: 3 milioni di euro;
  8. Elmas: 3 milioni di euro;
  9. Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
  10. Lang: 2,8 milioni di euro;
  11. Beukema: 2,5 milioni di euro;
  12. Buongiorno: 2,5 milioni di euro;
  13. Gutierrez: 2,3 milioni di euro;
  14. Anguissa: 2,2 milioni di euro;
  15. Lucca: 2 milioni di euro;
  16. Olivera: 2 milioni di euro;
  17. Meret: 2 milioni di euro;
  18. Gilmour: 1,8 milioni di euro;
  19. Rrahmani: 1,8 milioni di euro;
  20. Spinazzola: 1,8 milioni di euro;
  21. Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro;
  22. Marianucci: 1 milione di euro;
  23. Mazzocchi: 1 milione di euro;
  24. Juan Jesus: 1 milione di euro;
  25. Contini: 0,2 milioni di euro;
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top