Napoli, ecco gli ingaggi di tutta la squadra! Il più pagato è ancora Lukaku
SSC Napoli
Stipendi e ingaggi dei giocatori del Napoli calcio nella stagione 2025 2026
La redazione di Calcio e Finanza ha analizzato nel dettaglio il monte ingaggi del Napoli: secondo le stime pubblicate, il club partenopeo dovrebbe pagare circa 63,5 milioni di euro per gli stipendi netti della squadra, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di oltre il 30% rispetto alla stagione precedente, cioè 26 milioni in più.
I dati giocatore per giocatore degli stipendi Napoli 2025 2026, con gli ingaggi di tutta la squadra del Napoli:
- Lukaku: 6 milioni di euro;
- De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
- Hojlund: 5 milioni di euro;
- Lobotka: 3,5 milioni di euro;
- Politano: 3,2 milioni di euro;
- McTominay: 3 milioni di euro;
- Neres: 3 milioni di euro;
- Elmas: 3 milioni di euro;
- Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
- Lang: 2,8 milioni di euro;
- Beukema: 2,5 milioni di euro;
- Buongiorno: 2,5 milioni di euro;
- Gutierrez: 2,3 milioni di euro;
- Anguissa: 2,2 milioni di euro;
- Lucca: 2 milioni di euro;
- Olivera: 2 milioni di euro;
- Meret: 2 milioni di euro;
- Gilmour: 1,8 milioni di euro;
- Rrahmani: 1,8 milioni di euro;
- Spinazzola: 1,8 milioni di euro;
- Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro;
- Marianucci: 1 milione di euro;
- Mazzocchi: 1 milione di euro;
- Juan Jesus: 1 milione di euro;
- Contini: 0,2 milioni di euro;
