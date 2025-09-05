De Bruyne: "Mi sto arrangiando senza Lukaku. Lezioni di italiano? Solo quando..."

Ultimissime Calcio Napoli - Dal Belgio arrivano le parole di Kevin De Bruyne sulla sua nuova esperienza napoletana.

RTBFSport riporta infatti delle dichiarazioni del neo acquisto della SSC Napoli.

"Peccato che Romelu ci abbia lasciato dopo la preparazione, al momento non è a Napoli, ma mi sto arrangiando in sua assenza. Mi aiuta come può. La lingua? La capisco, ma non è facile da parlare. Quando ci saremo ambientati con la famiglia e la casa, potrò prendere lezioni con mia moglie, ma capisco già un po'".